- Agentiile americane însarcinate cu supravegherea respectarii legii îi verifica pe membrii Garzii Nationale pentru a se asigura ca acestia nu prezinta niciun risc în ziua ceremoniei de învestire a lui Joe Biden în functia de presedinte al SUA, a anuntat duminica generalul…

- Compania Twitter a anunțat vineri ca a suspendat permanent contul președintelui american Donald Trump din cauza riscurilor unor noi instigari la violența in urma asaltarii, miercuri, a cladirii Capitoliului de catre sute de susținatori ai sai, transmite Reuters, citat de Rador .„Dupa o atenta analiza…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a indemnat joi la moderatie si la respectarea principiilor democratiei, dupa recentele evenimente de la Washington, unde sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul, sediul Congresului SUA, in incercarea…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat joi "tristetea" si "furia" dupa luarea cu asalt, in ajun, a sediului Congresului din Washington de catre sustinatori ai lui Donald Trump, relateaza Reuters si AFP. Potrivit cancelarului, acest asalt a avut la origine faptul ca presedintele in exercitiu…

- Femeia care a murit miercuri in timpul incidentelor din sediul Congresului SUA a fost impuscata de politia Capitoliului, a anuntat seful politiei din Washington, transmite AFP, informeaza AGERPRES . “Agenti in uniforma ai politiei Capitoliului i-au infruntat (pe manifestantii care au patruns in cladire)…

- Primarul capitalei SUA, Washington DC, Muriel Bowser, a prelungit starea de urgența timp de 15 zile pana dupa ziua in care președintele ales al SUA, Joe Biden, iși va prelua mandatul și se va instala la Casa Alba, scrie BBC. Congresul SUA incepuse miercuri procesul de validare a victoriei lui Joe Biden…

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, a facut apel la pace miercuri si le-a cerut protestarilor sa mearga acasa, dupa ce sute de demonstranti au luat cu asalt cladirea Capitoliului din Washington in timpul sesiunii comune a Congresului pentru certificarea rezultatelor la

- Presedintele ales al SUA, democratul Joe Biden, a atras atentia miercuri ca democratia americana se afla sub un asalt fara precedent, transmite Reuters. Dupa atacul asupra Congresului al sutelor de sustinatori ai presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, presedintele ales Joe Biden a apreciat…