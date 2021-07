Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a criticat intr-un discurs opozitia republicana pe care a acuzat-o ca desfasoara un „atac impotriva democratiei” prin modificaril aduse legislației electorale in care incearca „sa submineze” dreptul de vot, in special in cazul afroamericanilor, informeaza AFP.

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi un acord cu un grup de senatori republicani si democrati asupra unui plan de investitii masive in infrastructura, dupa luni de negocieri intre Casa Alba si Congres, relateaza AFP. "Avem un acord", a spus Biden la finalul acestei reuniuni extrem…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat ca propunerea din forma actuala de ordonanta de urgenta, convenita la nivelul MS, este ca directorul Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Sanatate sa fie ales prin concurs. "Propunerea, din forma actuala de ordonanta de urgenta,…

- Joe Biden a încercat din nou joi sa-i convinga pe republicani sa adopte planul sau de investiții în infrastructura, susținând ca este esențial pentru a continua cursa înaintea Chinei, creând în același timp locuri de munca pentru mulți americani ramași șomeri, potrivit…

- Forma actuala a Masurii 3 privind granturile pentru investitii alocate IMM-urilor va anulata, iar masura va fi relansata cu sume provenite in totalitate din REACT - EU, informeaza Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. "Pe site-ul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE)…