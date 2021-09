Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, care cauta sa isi consolideze in toate directiile aliantele in fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, incluzand livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza AFP.

- Statele Unite, care cauta sa îsi consolideze în toate directiile aliantele în fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate în zona indo-pacifica, incluzând livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza…

- Statele Unite, care cauta sa isi consolideze in toate directiile aliantele in fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate in zona indo-pacifica, incluzand livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza AFP. Acest anunt…

- In trimestrul doi din 2021, valoarea exporturilor de bunuri ale UE catre tarile din afara blocului comunitar a fost usor peste nivelul din primul trimestru din 2019, iar China a depasit Statele Unite, devenind cel mai mare partener comercial al Uniunii Europene, arata datele publicat miercuri de Oficiul…

- Prim-ministrul conservator al Australiei, Scott Morrison, a respins marti apelurile pentru fixarea unor obiective mai ambitioase în ceea ce priveste lupta împotriva schimbarilor climatice ca urmare a raportului alarmant dat luni publicitatii de catre ONU, relateaza ABC, potrivit Agerpres.…

- Multe state au proiecte, în diferite stadii, privind eventualele monede digitale emise de bancile centrale, denumite CDBC (central bank digital currency). 86% dintre bancile centrale deruleaza activitați legate de emiterea unor astfel de monede. Într-un raport al BNR (România –…

- Reprezentanții rețelei sociale au anunțat ca vor implementa noi masuri de protecție pentru copiii și adolescenții care folosesc Instagram. Conturile minorilor vor deveni implicit private, va exista un sistem care sa detecteze acele conturi suspicioase care incearca sa ia legatura cu cei mici, iar posibilitațile…

- Echipa țarii noastre, alaturi de alte 207 echipe ale statelor participante, a defilat in cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de vara Tokyo 2020. Delegația Romaniei a luat stratul de ieri, cu un succes al echipei de fotbal masculin in infruntarea cu Honduras, o victorie cu 1-0. Romania…