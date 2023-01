Stiri pe aceeasi tema

- Un sistem de monitorizare a sigurantei sanitare din Statele Unite a semnalat ca vaccinul Pfizer-BioNTech adaptat la varianta Omicron a noului coronavirus ar putea fi asociat cu un anumit tip de accident vascular cerebral (AVC) la adultii de varsta a treia, potrivit unor date preliminare ce au fost analizate…

- Un sistem de monitorizare a sigurantei sanitare din Statele Unite a semnalat ca vaccinul Pfizer-BioNTech adaptat la varianta Omicron a noului coronavirus ar putea fi asociat cu un anumit tip de accident vascular cerebral (AVC) la adultii de varsta a treia, potrivit unor date preliminare ce au fost analizate…

- Un sistem de monitorizare a siguranței a semnalat ca varianta actualizata a vaccinului anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech ar putea fi legat de un tip de accident vascular cerebral la persoanele varsta.

- Un sistem de monitorizare a sigurantei a semnalat ca varianta actualizata a vaccinului anti-COVID-19 al producatorului american de medicamente Pfizer Inc (PFE.N) si partenerului german BioNTech ar putea fi legata de un tip de accident vascular cerebral la varstnici, potrivit datelor preliminare analizate…

- Directorul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Hans Henri P. Kluge, le-a recomandat cetațenilor europeni, avand in vedere valul de infecții cu coronavirus din China, sa continue sa foloseasca maști in interior și in transportul public. Kluge a subliniat ca variantele virusului…

- Deși atenția majoritații lumii este indreptata spre situația dramatica din China in ceea ce privește COVID-19, experții in boli infecțioase au inceput sa fie tot mai ingrijorați de subvarianta Omicron XBB.1.5 a coronavirusului care a ajuns sa fie responsabila de peste 40% din cazurile de COVID-19 in…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca a fost publicata lista centrelor de vaccinare in care se administreaza noul vaccin COVID-19, adaptat pentru a oferi o protectie mai larga fata de tulpina originala si fata de subvariantele Omicron BA.4 si BA.5. Vaccinul este destinat persoanelor cu varsta peste…

- Cei doi parteneri isi propun sa „simplifice practicile de vaccinare” impotriva acestor doi agenti patogeni care provoaca boli virale respiratorii severe. Noul vaccin pe care il testeaza Pfizer si BioNTech combina vaccinul cvadrivalent dezvoltat de Pfizer impotriva gripei sezoniere cu vaccinul bivalent…