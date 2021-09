Cel mai inalt gradat al Pentagonului, generalul Mark Milley, a fost atat de ingrijorat de sanatatea mentala a lui Donald Trump in ultimele zile ale mandatului sau, incat a luat masuri in secret pentru a evita un razboi cu China, potrivit unei noi carti, citata de AFP.



Generalul Mark Milley, seful Statului Major al SUA, i-a telefonat omologului sau chinez pentru a-l asigura ca Statele Unite nu vor ataca China, au afimat jurnalistii cotidianului Washington Post Bob Woodward si Robert Costa in cartea lor "Peril", care urmeaza sa apara in urmatoarele zile.



Potrivit unor fragmente…