- Dupa trei zile de spitalizare, Donald Trump s-a intors la Casa Alba. Deși este inca bolnav de COVID-19, președintele american și-a scos masca sanitara pentru a fi fotografiat și ii indeamna pe americani sa iasa din case. Donald Trump,in varsta de 74 de ani, a plecat de la Walter Reed Medical Center…

- Intr-un tweet postat in timp ce presedintele se afla internat la Walter Reed Medical Center pentru a fi tratat de Covid-19, acesta a scris: ”MAREATA NOASTRA SUA VREA&ARE NEVOIE DE STIMULENTE. COLABORATI SI FINALIZATI-L. Va multumesc!” Tweetul il implica mai mult pe Trump in conflictul referitor la ajutorul…

- Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenskii, a spus ca in Belarus va avea loc un Maidan, daca autoritațile republicii nu vor ieși la dialog cu poporul. Despre acest lucru a anunțat ziarul Wiener Zeitung. Liderul ucrainean a menționat ca susține poporul belarus. "Oamenii lupta pentru pace și democrație,…

- Liderul social-democratilor din Macedonia de Nord, Zoran Zaev, a fost reconfirmat in functia de prim-ministru, duminica, la finalul unui vot in parlament care a aprobat acordul sau de coalitie cu principalul partid al albanezilor din tara, DUI, noteaza AFP. Acordul prevede ca Zoran Zaev…

- O mama impreuna cu ai ei sase copii au fost dati afara din avion de catre echipajul aeronavei, dupa ce fetita ei cea mai mica, in varsta de doi ani, a refuzat sa poarte masca. Cazul s-a petrecut miercuri, in Statele Unite, la bordul aeronavei ce apartine companiei JetBlue. Chaya Bruck, in varsta de…

- Marcel Ciolacu, actualul lider interimar al partidului, si Eugen Orlando Teodorovici, fost ministru al Finantelor, se lupta sa obtina sefia PSD. Potrivit Mediafax, PSD Dolj are cea mai mare delegatie, compusa din 69 de delegati. Lia Olguta Vasilesuc, sefa PSD Craiova, va fi prezenta la Bucuresti,…

- Liderul partidului istoric crestin libanez Kataeb (opozitie), Samy Gemayel, si-a anuntat sambata demisia din legislativ, impreuna cu alti doi deputati ai formatiunii, in urma tragediei de la Beirut, pledand pentru construirea unui "nou Liban", informeaza AFP. "Camarazii tai au decis sa…

- Statele Unite au înregistrat, pentru a opta zi consecutiv, peste 60.000 de noi cazuri de contaminare cu coronavirusul în 24 de ore, potrivit datelor raportate marti la orele 20.30 (miercuri, 00.30 GMT) de universitatea americana Johns Hopkins, scrie AFP, citata de Agerpres. Cele 68.524 de…