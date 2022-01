Stiri pe aceeasi tema

- Perioada recomandata de carantina pentru persoanele pozitive la COVID-19 din SUA a fost redusa la jumatate de autoritatile sanitare americane au redus luni la jumatate, in pofida cresterii puternice a contaminarilor zilnice din cauza variantei Omicron, scrie AFP, citata de Agerpres . Pentru persoanele…

- Estimarile zilnice au aratat cu 9,5% dintre londonezi aveau Covid-19, duminica. Noile date vin la o zi dupa ce Regatul Unit a inregistrat din nou recordul de cazuri de infectare – aproape 120.000, dupa ce cu o zi inainte a depașit pentru prima oara pragul de 100.000.Statisticile Biroului Național de…

- Grecia a interzis festivitațile publice de Craciun și Anul nou și a reintrodus obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber pentru a impiedica raspandirea variantei Omicron a coronavirusului, relateaza Reuters și Ekathimerini . Masurile vor intra in vigoare din dimineața zilei de 24 decembrie…

- Agenția pentru Medicamente din Statele Unite (FDA) a autorizat de urgența pilula anti Covid-19 din laboratorul Pfizer miercuri, dar preocuparea imediata a americanilor a ramas sa gaseasca teste în fața raspândirii meteorice a variantei Omicron, potrivit AFP.„Aceasta autorizație…

- Autoritațile germane vor sa introduca o noua regula pentru a limita raspandirea Omicron, noua varianta a coronavirusului. Potrivit unui proiect de masuri, prezentat de Reuters, Germania planuieste sa limiteze adunarile private la maximum 10 persoane.

- Guvernul italian ia in considerare noi masuri pentru a evita o crestere a numarului de infectii COVID-19 in perioada sarbatorilor, au anuntat duminica ziarele locale. Autoritatile sunt ingrijorate cu privire la raspandirea variantei foarte contagioase Omicron, transmite Reuters.

- Premierul Franței a fost testat pozitiv cu Covid-19, potrivit anunțului de la Palatul Matignon. In urmatoarele zile, agenda oficialului „va fi ajustata in zilele urmatoare astfel incat acesta sa isi poata continua activitatile fiind in izolare”. Jean Castex a aflat ca una dintre fiicele sale a fost…

- Andrei Baciu a venit cu informații de ultima ora despre testarea anti-Covid-19 din școli. Secretarul de stat din Ministerul Sanatații a explicat ce se intampla daca rezultatul unui elev o sa fie unul pozitiv in urma testarii efectuate de personalul desemnat din unitațile de invațamant. Andrei Baciu,…