- Seful demisionar al politiei de la Capitoliu a declarat ca responsabili de securitate ai Camerei Reprezentantilor si Senatului Statelor Unite i-au impiedicat eforturile de a chema in ajutor Garda Nationala miercurea trecuta, cand cladirea Congresului american a fost luata cu asalt, el contrazicand…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane. Anunțul a venit la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor,…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat joi ''tristetea'' si ''furia'' dupa luarea cu asalt, in ajun, a sediului Congresului din Washington de catre sustinatori ai lui Donald Trump, relateaza Reuters si AFP. Potrivit cancelarului, acest asalt a avut la origine…

- Membra a Camerei Reprezentanților, Grace Meng, 45 de ani, a trait clipe de coșmar, miercuri, cand susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului din Washington. De frica, aceasta s-a baricadat in birou, timp de de cateva ore, informeaza Digi24."Dupa 5 ore, am fost salvata din ascunzatoarea…

- Femeia care a murit miercuri in timpul incidentelor din sediul Congresului SUA a fost impuscata de politia Capitoliului, a anuntat seful politiei din Washington, transmite AFP, informeaza AGERPRES . “Agenti in uniforma ai politiei Capitoliului i-au infruntat (pe manifestantii care au patruns in cladire)…

- CHIȘINAU, 6 ian – Sputnik. Susținatorii președintelui in exercițiu Donald Trump, au patruns in Capitoliu, apoi in și sala Senatului la Washington. Ambele camere ale Congresului și-au intrerupt ședințele in cadrul carora urmau sa fie confirmate rezultatele alegerilor prezidențiale. Vicepreședintele…