SUA: Secretarul de stat Blinken se va întâlni pentru prima dată cu înalți lideri chinezi în Alaska Secretarul de stat american Antony Blinken și consilierul pentru securitate naționala al lui Joe Biden se vor întâlni saptamâna viitoare cu miniștrii chinezi de externe în Alaska într-o prima întâlnire de la sosirea noului președinte al Statelor Unite la Casa Alba, potrivit AFP.



Antony Blinken și Jake Sullivan se vor întâlni cu înaltul oficial chinez Yang Jiechi și cu ministrul de externe Wang Yi pe 18 martie, a declarat miercuri Departamentul de Stat al SUA. Întâlnirea va avea loc la Anchorage, Alaska, când secretarul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

