- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken i-a spus marți, într-un apel telefonic, omologului sau rus, Serghei Lavrov, ca acesta ar fi momentul sa retraga trupele ruse de la granița cu Ucraina daca Moscova nu intenționeaza sa invadeze, a declarat reporterilor un înalt oficial al Departamentului…

- Papa Francis spune ca urmareste "cu îngrijorare" tensiunile tot mai mari privind Ucraina si faace apel la o zi de rugaciune pentru pace saptamâna viitoare, relateaza AFP si Reuters."Urmaresc cu îngrijorare tensiunile tot mai mari care risca sa afecteze din nou pacea…

- Diplomați de rang inalt din SUA și Rusia urmau sa se intalneasca vineri in Elveția pentru a discuta despre tensiunile in creștere din Ucraina, dupa ce o serie de intalniri intre oficialii celor doua parți in ultima saptamana nu au adus niciun progres, scrie Reuters, conform Mediafax. Secretarul…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns la Kiev miercuri dimineata, vizita care face parte din eforturile internationale pentru detensionarea situatiei securitatii la frontiera dintre Ucraina si Rusia, transmit AFP si dpa, conform AGERPRES. Blinken va fi primit in cursul zilei de presedintele…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, se va deplasa saptamana aceasta la Kiev si Berlin, a anuntat Departamentul de Stat de la Washington, in urma discutiilor neconcludente purtate saptamana trecuta cu Rusia asupra solicitarilor acesteia privind securitatea europeana, relateaza AFP si Reuters,…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, se va intalni joi la Stockholm cu omologul sau rus Serghei Lavrov, pe fondul unor noi tensiuni militare la granita dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri un oficial din cadrul Departamentului de Stat, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.…

- Ucraina, fosta republica sovietica care aspira acum sa devina membru cu drepturi depline al alianței nord-atlantice, este in centrul tensiunilor din Occident și Kremlin, relațiile cunoscand o deteriorare constanta in dupa anexarea forțata a Crimeei. La sosirea la Riga unde au loc discuțiile dintre Ucraina…

- Miniștrii de externe ai NATO vor discuta marți posibilele intenții ale președintelui Vladimir Putin în privința trupelor rusești masate la granițele Ucrainei și despre raspunsul pe care ar trebui sa-l dea Alianța, în timp ce Belarus a anunțat exerciții militare comune cu Rusia, transmite…