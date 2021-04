Secretarul de stat american Antony Blinken va vizita Ucraina saptamana viitoare, transmite Reuters, care aminteste ca vizita are loc in contextul relatiilor tensionate dintre Rusia si Ucraina.



Blinken a confirmat aceasta deplasare intr-un interviu acordat CBS News ce va fi difuzat duminica in cadrul programului "60 de minute".



Moscova a alarmat Kievul si capitalele occidentale in luna aprilie prin masarea a numeroase forte militare de-a lungul frontierei cu Ucraina, desi saptamana trecuta a anuntat ca a dispus retragerea unor trupe.



"Exista mai multe forte masate…