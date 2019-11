Secretarul american al apararii, Mark Esper, i-a cerut demisia sefului Marinei SUA, Richard Spencer, dupa un dezacord legat de excluderea unui soldat de elita care fusese gratiat de presedintele Donald Trump, a anuntat duminica Pentagonul, scrie AFP.



Mark Esper "a cerut demisia secretarului Marinei, Richard Spencer, dupa ce si-a pierdut increderea in el in urma lipsei de sinceritate in conversatiile cu Casa Alba despre modul in care este tratat cazul Navy Seal Eddie Gallagher", a informat Pentagonul intr-un comunicat.



"Navy Seal" fac parte dintr-o unitate de elita a Marinei…