- May: Un mesaj catre oricine foloseste arme chimice! "Am ordonat armatei Statelor Unite lansarea unor bombardamente punctuale asupra unor tinte asociate capabilitatilor de arme chimice ale dictatorului Bashar al-Assad", a declarat Donald Trump. Surse din cadrul Pentagonului au declarat pentru CNN ca…

- Loviturile efectuate de SUA, Franta si Regatul Unit impotriva programului de arme chimice al Siriei s-au incheiat, a indicat, la Washington, vineri seara (ora locala, sambata dimineata - ora Romaniei), generalul Joe Dunford, seful Statului Major american, citat de AFP. Generalul, care l-a avut alaturi…

- Tensiunea internaționala din jurul Siriei este in creștere chiar daca președintele Donald Trump și-a nuanțat declarațiile. In ultimul mesaj, Trump a spus "atacul din Siria ar putea veni rapid sau...deloc".

- Premierul britanic, Theresa May, a ordonat marinei militare britanice sa deplaseze submarine in apele din apropierea Siriei. Atacurile impotriva armatei siriene ar putea incepe inca de joi seara, potrivit cotidianului Daily Telegraph.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a condamnat luni in termeni duri presupusul atac chimic din Siria si a anuntat ca administratia sa va lua „decizii majore“ in privinta Siriei in urmatoarele 24-48 de ore, transmite ABC News.

- Franta si Statele Unite ale Americii sunt 'decise sa-si continue actiunile in cadrul coalitiei internationale' antijihadiste in Irak si in Siria, a comunicat miercuri presedintia de la Elysee, in urma unei discutii telefonice purtate miercuri de cei doi presedinti, Emmanuel Macron si Donald Trump,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a blocat vineri fonduri de peste 200 de milioane de dolari destinate inceperii reconstructiei in Siria, scrie ziarul Wall Street Journal, preluat de Reuters, citand oficiali americani. Trump a cerut oprirea finantarii dupa ce a citit o stire care…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca SUA „se vor retrage din Siria foarte curand”, la cateva ore dupa ce Pentagonul a subliniat ca este important ca trupele americane sa ramana in Siria in viitorul apropiat, informeaza CNN. „Ii invingem pe cei de la ISIS. Ne vom retrage din Siria foarte…