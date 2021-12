Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite sa discute propunerile Rusiei menite sa limiteze drastic in vecinatatea acesteia influenta americana si a NATO, dar au atentionat inca o data Moscova ca o invazie asupra Ucrainei ar avea consecinte ''masive'', potrivit AFP si Reuters. ''Suntem pregatiti…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca a discutat telefonic cu noul cancelar german Olaf Scholz despre tensiunile dintre Rusia si Ucraina, transmite AFP citata de Agerpres. "Am vorbit astazi cu cancelarul german Olaf Scholz pentru a-l felicita. Astept cu nerabdare sa lucrez…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…

- Statele Unite isi vor continua politica de a fi alaturi de aliatii si partenerii lor de la Marea Neagra pentru a intari disuasiunea si pentru a garanta ca actiuni precum cele desfasurate in ultimii ani de Rusia in regiune nu vor merge mai departe, a declarat sambata, intr-un interviu pentru AGERPRES,…

- Nicio tara terta nu are drept de veto asupra aspiratiei Ucrainei de a se alatura NATO, a declarat secretarul american al apararii, Lloyd Austin, aflat intr-o vizita la Kiev, raspunzand la o intrebare despre obiectiile Rusiei fata de integrarea Ucrainei in Alianta Nord-Atlantica, potrivit Reuters si…

- Rusia a obținut o parghie suplimentara pe scena mondiala de la izbucnirea crizei energetice, in timp ce Statele Unite risca sa-și piarda puterea strategica. Aceasta evaluare este prezentata intr-un editorial in publicația Wall Street Journal. Autorii articolului considera ca, pe fondul crizei…

- Indicele pan-European STOXX 600 a crescut cu 1,6%, inversand pierderile saptamanale, achizitii de actiuni fiind observate in toate sectoarele. Cea mai mica crestere a actiunilor a avut loc in sectorul energiei, de 0,2%. Volatilitatea pietei s-a amplificat in ultimele saptamani din cauza ingrijorarii…

- Un grup de 45 de tari, printre care Statele Unite, Canada si membrii Uniunii Europene, au cerut marti in fata Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice ca Rusia sa ofere explicatii dupa otravirea in 2020 a opozantului Aleksei Navalnii.