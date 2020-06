Stiri pe aceeasi tema

- Armatele poloneza si americana au inceput vineri in vestul Poloniei programul de exercitii militare comune denumit 'Defender-Europe 20 Plus', transmite agentia DPA.In total circa 6.000 de militari din cele doua tari participa la aceste exercitii care se vor desfasura pana pe 19 iunie, potrivit Agerpres.Din…

- Demult, conducerea Spitalului raional Ungheni ravnea la un videobronhoscop și iata ca visul s-a realizat, grație lui Nicanor Buzovoi, directorul general al SRL ”Agrosfera-BM” din Pirlița. Recent dansul a donat videobronhoscopul din propria-i inițiativa. ”Daca avem posibilitatea sa o facem, de ce sa…

- Ziua Rezervistului Militar a fost instituita prin HGR nr. 467 din 12 noiembrie 2010. ”De ziua lor, gandurile noastre de aleasa prețuire și recunoștința se indreapta catre cei care au servit cu onoare și demnitate Romania, sub tricolor. IPJ Argeș ureaza La multi ani tuturor rezervistilor militari!”,…

- Romania se situeaza printre statele care vor beneficia cel mai mult de fondurile alocate prin noul instrument de redresare, in valoare de pana la 750 de miliarde de euro, prezentat miercuri de Comisia Europeana, potrivit unui document consultat de agentia DPA.Potrivit acestui document, Executivul…

- Turismul intern in Bulgaria se va relua in 13 mai, cand se va incheia starea de urgenta, dar nu este clar cand va incepe tara sa primeasca vizitatori straini, a afirmat vineri ministrul Turismului, Nikolina Angelkova, la postul national de televiziune, informeaza publicatia Sofia Globe, potrivit…

- Orban anunța un numar record de romani care s-au intors in țara, de la izbucnirea pandemiei in Europa: “Exista un risc de crestere a somajului pana la 6%” Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat luni ca, din data de 23 februarie s-au intors in tara 1.279.000 de cetateni romani, precizand,…

- Un comunicat de presa de joi, 28 aprilie, a anunțat ca peste 200 de romani angajați la un abator din Birkenfeld, Germania, au fost confirmați cu noul coronavirus.Anunțul de azi vine la 11 zile dupa ce presa germana locala a relatat prima data despre cazurile pozitive de la abatorul din Birkenfeld.Badische…

- Sute de cazuri de coronavirus au fost semnalate la cel mai mare furnizor de carne și produse din carne din Germania, unde lucreaza circa 500 de romani. Ambasadorul Romaniei in Germania, Emil Hurezeanu, afirma ca situația lor este cunoscuta, iar un caz critic a fost salvat. Ambasadorul Emil Hurezeanu…