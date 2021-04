SUA se pregătesc să impună noi sancţiuni Rusiei, Kremlinul avertizează că acestea nu favorizează un summit Biden-Putin ”Este evident ca sanctiunile probabile despre care este vorba nu vor favoriza o asemenea intalnire”, a declarat joi un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. ”Presedintilor le revine sa decida daca acest lucru va impiedica sau nu” un summit, a subliniat el. ”Noi condamnam toate initiativele de sanctionare. Le consideram ilegale”, a adaugat Peskov. ”Ostilitatea si imprevizibilitatea actiunilor Americii ne obliga in general sa ne pregatim de cele mai rele scenarii”, declara Peskov saptamana trecuta. Presa americana scrie ca Statele Unite urmeaza sa impuna noi sanctiuni Rusiei, ca represalii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

