Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite se ”opun ferm” formarii unui ”guvern paralel” in Afganistan, unde seful statului in exercitiu, reales in mod oficial, si principalul sau adversar au depus luni amandoi juramantul de presedinte al tarii, relateaza AFP, potrivit news.ro.Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a…

- Statele Unite au declarat luni ca "se opun cu fermitate" formarii unui "guvern paralel" in Afganistan, unde seful statului oficial reales si principalul sau adversar au depus amandoi juramantul ca presedinte, noteaza AFP preluat de agerpres. Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a salutat, totusi,…

- Statele Unite au declarat luni ca "se opun cu fermitate" formarii unui "guvern paralel" in Afganistan, unde seful statului oficial reales si principalul sau adversar au depus amandoi juramantul ca presedinte, noteaza AFP. Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a salutat, totusi, declaratiile celor…

- Presedintele SUA Donald Trump a salutat acordul semnat sambata, la Doha, intre Statele Unite si talibani ca un demers menit sa puna capat celui mai indelungat razboi al Americii si sa aduca in tara trupele americane din Afganistan, relateaza Reuters. ''Lucram pentru a pune capat celui mai indelungat…

- Conferinta de la Munchen din weekend a fost ocazia cu care Statele Unite, prin diverse raspunsuri partiale si fragmente scapate catre presa, a anuntat apropierea de un moment al semnarii unei intelegeri post-conflict intre SUA si talibani. care sa pregateasca negocierile de pace inter-afgane.

- Hotararea de Guvern a fost initiata ca urmare a discutiilor avute cu militarii si jandarmii romani, in timpul vizitei din Afganistan in luna decembrie. "Adoptarea Hotararii de Guvern de astazi a tinut cont si de faptul ca, in ultima perioada, contextul de securitate din teatrele de operatii in care…

- Indexul Henley, care masoara periodic puterea pașapoartelor in funcție de numarul de țari in care se poate intra fara viza sau cu viza la sosire , a publicat primul raport din noul deceniu și arata ca pe prima poziție se situeaza Japonia.Posesorii unui pașaport japonez pot in prezent sa intre faraviza…

- Talibanii nu au in vedere un armistitiu in Afganistan, in cadrul negocierilor lor cu Statele Unite, ci doar o simpla reducere a nivelului violentei, au precizat ei luni intr-un comunicat, relateaza AFP.