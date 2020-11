Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au inregistrat peste 2.400 de decese asociate COVID-19 in ultimele 24 de ore, conform Universitații Johns Hopkins. Este cel mai mare numar zilnic din ultimele șase luni, dupa ce a inceput sarbatoarea de Ziua Recunoștinței. SUA au inregistrat de la inceputul pandemiei un total…

- Statele Unite au inregistrat 201.961 de cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, ceea ce reprezinta un nou record de infectari zilnice, a anunțat Universitatea Johns Hopkins, relateaza AFP, citata de News.ro.Recordul negativ inregistrat marti intervine dupa centralizarea datelor din weekend, insa reflecta…

- Statele Unite si-au batut ”recordul” zilnic de infectii cu noul coronavirus si au inregistrat 201.961 de cazuri de covid-19 in ultimele 24 de ore, potrivit Universitatii Johns Hopkins, relateaza AFP.Citește și: OFICIAL - Jumatate de țara este in scenariul ROȘU: in patru județe s-a depașit…

- Statele Unite ale Americii, tara afectata cel mai mult de coronavirus, a inregistrat un nou record de cazuri zilnice de infectare – 127.021, iar candidatul democrat Joe Biden, care este aproape de obtinerea voturilor pentru fotoliul de la Casa Alba, a promis ca va actiona pe frontul impotriva Covid-19…

- Cu doar patru zile inainte de alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii a fost atins un nou record al numarului de infectari cu noul coronavirus. Recordul consta in 88.521 de noi cazuri confirmate, acesta fiind cel mai mare numar de contaminari de la inceputul pandemiei, conform CNN . De…

- Statele Unite ale Americii, țara cea mai afectata de pandemie de coronavirus din lume, a inregistrat, vineri, cel mai ridicat bilanț ala infectarilor cu coronavirus de la inceputul pandemiei, relateaza BBC.

- In bilantul de joi, ministerul Sanatatii din Italia a raportat 83 de morti, in timp ce la terapie intensiva au fost internati in ultimele 24 de ore 47 de persoane infectate cu coronavirus, numarul total al celor internati la ATI fiind de 586. Citeste si OMS a facut un anunt care ne da fiori:…

- Recordul anterior fusese stabilit in data de 17 iulie in Statele Unite, care raportau atunci 77.638 de cazuri noi de infectare. India este oficial cea de-a treia tara cu cele mai multe cazuri de coronavirus, dupa SUA si Brazilia, cu 3,5 milioane de persoane cu infecție Covid-19. In total, 63.000 de…