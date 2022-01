Stiri pe aceeasi tema

- SUA au avertizat joi ca sunt „pregatite pentru toate scenariile” in fața Rusiei, continuarea dialogului sau represalii „severe”, dupa un balet diplomatic intens care nu a reușit sa dezamorseze amenințarea unui nou conflict in Ucraina. Dupa o intalnire tensionata americano-rusa, luni, la Geneva și apoi…

- „Sunt foarte onorat sa ma aflu din nou aici, la sediul NATO. Este o oportunitate importanta sa discut cu dumneavoastra chestiuni legate de securitatea euro-atlantica. Dati-mi voie sa subliniez inca o data sprijinul pe care ni-l acordati, in ciuda timpurilor dificile si tensionate. Romania va ramane…

- Zelenski nu a dat vreun detaliu cu privire la cum și cand ar putea fi ținut referendumul, dar a spus ca este una dintre opțiunile de a reinvia un proces de pace blocat in estul Ucrainei și de a pune capat conflictului cu Rusia vecina.In ultimele saptamani, Ucraina s-a straduit sa consolideze sprijinul…

- Generalii ucraineni afirma ca, daca Rusia opteaza pentru o invazie, nu vor avea nicio șansa de a o respinge fara o infuzie masiva de resurse militare din partea occidentului, relateaza The New York Times. La a 30-a aniversare a fondarii armatei ucrainene de saptamana aceasta președintele Volodimir…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…

- Romania poate interveni in criza Transnistriei, dupa ce ar fi discutat aceasta situație cu Statele Unite. Chiar președintele Romaniei, Klaus Iohannis, ar fi invitat sa incerce sa rezolve aceasta criza, dupa ce autoritațile Republicii Moldova n-au avut succes in demersurile lor. In calitate de șef al…

- Ucraina, fosta republica sovietica care aspira acum sa devina membru cu drepturi depline al alianței nord-atlantice, este in centrul tensiunilor din Occident și Kremlin, relațiile cunoscand o deteriorare constanta in dupa anexarea forțata a Crimeei. La sosirea la Riga unde au loc discuțiile dintre Ucraina…

- Rusia acuza Occidentul ca isi aduna forte la granitele sale si ale Belarusului in remarci ce par a oglindi avertismentele recente ale SUA referitoare la pozitionarea agresiva a Moscovei in raport cu Ucraina, relateaza The Guardian.