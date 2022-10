Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sunt „pregatite” sa caute o solutie diplomatica cu Rusia la conflictul din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat american Antony Blinken, exprimandu-si regretul ca Moscova merge „in directia opusa”.

- Statele Unite ale Americii sunt „pregatite” sa caute o solutie diplomatica cu Rusia la conflictul din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat american Antony Blinken, exprimandu-si regretul ca Moscova merge „in directia opusa”, transmite EFE.

- Decizia Washingtonului de a trimite mai mult ajutor militar Ucrainei reprezinta o amenințare la adresa intereselor Moscovei și crește riscul unei ciocniri militare intre Rusia și Occident, a declarat Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei in Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. „Percepem acest…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat vineri ca Statele Unite nu au vazut pana acum semne care sa sugereze ca Rusia intenționeaza intr-adevar sa foloseasca armele nucleare in razboiul impotriva Ucrainei, reiterand insa ca SUA iau „foarte in serios” amenințarile președintelui rus Vladimir…

- Statele Unite ale Americii au ramas fara ambasador in Rusia. John Sullivan, cel care a reprezentat Statele Unite in Rusia in perioada sensibila in care forțele armate ruse au invadat Ucraina readucind razboiul pe continentul european, și-a incheiat mandatul și a plecat de la Moscova, a anunțat Ambasada…

- Statele Unite a condamnat duminica decizia Rusiei de a bloca adoptarea unei declarații privind tratatul de neproliferare nucleara din cauza unor mențiuni despre situația din Ucraina. Intr-un comunicat de presa citat de Reuters, Departamentul de Stat spune ca Moscova nu vrea sa recunoasca riscul acțiunilor…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul rus de externe Serghei Lavrov au avut vineri prima lor discutie telefonica de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, in care au abordat situatia din aceasta tara, criza alimentara si un posibil schimb de detinuti intre Washington si Moscova.

- Moscova și Washingtonul nu au contacte oficiale pe tema conflictului din Ucraina, toate discuțiile pe aceasta tema reducandu-se la chestiuni tehnice, a declarat joi, in cadrul unui briefing de presa, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit agenției ruse de stat…