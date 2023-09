Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 558. Kim Jong-un, liderul Coreei de Nord, planuiește sa calatoreasca in Rusia, luna aceasta, pentru a se intalni cu Vladimir Putin. Scopul ar fi posibilitatea de a furniza Rusiei mai multe armament pentru razboiul din Ucraina și al

- Rusia si Coreea de Nord negociaza acorduri de arme pe fondul razboiului din Ucraina, potrivit afirmatiilor facute miercuri, 30 august, de administratia americana, informeaza Agerpres . ”Negocierile privind arme dintre Rusia si Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) avanseaza in mod activ”, a declarat…

- Fostul consilier economic al Kremlinului, Andrei Illarionov, a fost adaugat intr-un registru al agentilor straini din Rusia, a anuntat Ministerul rus al Justitiei, o denumire pe care guvernul o aplica opozantilor, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Persoanele aflate pe lista pot fi monitorizate…

- Ucraina vrea sa adere la NATO la summitul Aliantei Nord-Atlantice de la Washington, prevazut in iulie 2024, care va marca 75 de ani de la infiintare blocului militar occidental, a anunțat ministrul ucrainean al Apararii Oleksii Reznikov. Anunțul lui Reznikov vine dupa ce Statele Unite si celelalte…

- Cel mai inalt oficial electoral rus l-a avertizat pe președintele Vladimir Putin ca Federația Rusa ar putea fi nevoita sa renunțe la planurile de a organiza alegeri in regiunile pe care susține ca le-a anexat de la Ucraina in septembrie, in funcție de situația militara de la acea data, relateaza Reuters,…

- Eiberat in decembrie anul trecut in cadrul unui schimb de prizonieri care a implicat-o pe baschetbalista americana Brittney Griner, traficantul de arme rus Viktor Bout, 56 de ani, a fost ales candidat al Partidului Liberal Democrat Ultranationalist din Rusia (LDPR) la alegerile regionale, a anuntat…

- Agențiile americane de informații aveau de cateva zile date conform carora liderul gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, pregatea acțiuni militare impotriva conducerii ruse din domeniul apararii, scrie presa americana, citata de The Guardian.New York Times relateaza ca oficiali americani din…

- Recent, secretarul general NATO a lansat un apel catre țarile aliate Ucrainei, ca urmare a contraofensivei sale impotriva Rusiei. Jens Stoltenberg avertizeaza ca traim intr-o lume „periculoasa”, iar acest razboi dintre Ucraina și Rusia se afla „intr-un moment critic”, potrivit The Guardian. De asemenea,…