SUA se angajează să apere Taiwanul în cazul unui atac din partea Chinei Președintele Joe Biden, a afirmat ca SUA va apara Taiwanul in cazul in care va exista un atac din partea Chinei. Șeful statului a susținut ca au un angajament și iși vor respecta angajamentele. „Da, avem un angajament in acest sens”, a declarat Joe Biden intr-o discutie cu alegatori din Baltimore, transmisa la CNN In ciuda rivalitaților dintre SUA și China, problema Taiwanului ar putea fi singura care ar duce la o confruntare armata. Viitorul ambasador la Beijing, diplomatul de cariera Nicholas Burns, a estimat miercuri ca „nu trebuie sa se aiba incredere in China” in privinta Taiwanului. Acesta… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat joi ca Statele Unite sunt pregatite sa apere militar Taiwanul in cazul unui atac al Chinei care considera ca insula face parte din teritoriul sau, noteaza AFP preluat de agerpres. "Da, avem un angajament in acest sens", a declarat Joe Biden intr-o discutie…

- Diplomatul de cariera Nicholas Burns, desemnat de presedintele Joe Biden ambasador al SUA in China, a declarat miercuri - la audierea sa in Comisia de afaceri externe din Senat, care trebuie sa confirme numirea sa la post - ca 'nu se poate avea incredere' in Beijing in privinta Taiwanului, si a recomandat…

- State ale Americii a trimis un grup de soldați in Taiwan pentru a antrena in secret forțele de ordine locale in așteptarea unui conflict cu China. Potrivit informațiilor din presa internaționala, armata SUA menține grupul de mai bine de un an. Nu a fost specificat numarul de soldați aflați in Taiwan,…

- Numarul locuitorilor Chinei continentale care s-au vaccinat impotriva COVID-19 a ajuns la 1,1 miliarde, sau 78% din populatie, relateaza duminica Xinhua, citand cea mai recenta informare a Comisiei nationale de sanatate. Potrivit acestei statistici, care dateaza de sambata, peste 1,02 miliarde de chinezi…

- China a desfașurat duminica o incursiune de anvengura in spațiul aerian al Taiwanului, a acuzat Ministerul Apararii de la Taipei, care a precizat ca au fost implicate 19 avioane militare, inclusiv bombardiere nucleare, relateaza BBC. Oficialii din Taiwan se plang, de mai bine de un an, de violarile…

- Oficialii din Taiwan au declarat ca mai multe avioane, printre care și bombardiere nucleare chineze, au patruns in spațiul aerian al țarii. Ministerul apararii de la Taipei a transmis ca 19 avioane de razboi au ajuns in „Zona de Identificare a Apararii Aeriene”, așa cum o numesc taiwanezii. De cațiva…

- Rusia si China ar trebui implicate in discutiile cu privire la viitorul Afganistanului, inclusiv asupra planurilor de evacuare a afganilor vizati de posibile persecutii din partea talibanilor, a declarat seful diplomatiei germane Heiko Mass in timpul unei vizite intreprinse in capitala Uzbekistanului,…

- O D-Day orientala, creata cu ajutorul și resursele companiilor naționale. Proiectele Chinei asupra Taiwanului, aceasta din urma fiind considerata o privincie pierduta doar temporat de prima, nu lasa loc de nici o indoiala. Și nici scopul pregatirilor Beijingului pentru a proceda la o reunificare, chiar…