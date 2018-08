Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri ca saluta angajamentul SUA pentru securitate europeana, in contextul alocarii a 12,9 miliarde de dolari pentru sistemul de aparare antiracheta si anunta cresterea prezentei militare americane in regiune.

- Mesajul integral postat de Ambasada Rusiei pe propria pagina de Facebook:„La Ambasada Rusiei cu oarecare surprindere este urmarita agitația ce evolueaza in Romania in jurul anumitelor declarații „inadecvate“ ale Ministrului apararii Mihai Fifor cu privire la așa-numitele sisteme defensive…

- O delegatie japoneza a fost prezenta, marți, la Deveselu, unde a vizitat Baza NATO si primaria din localitate, avand o intrevedere cu autoritatile locale si judetene. Niponii sunt interesați de Sistemul anti-racheta Aegis Ashore, despre care considera ca ar putea apara tot teritoriul Japoniei.Citește…

- La cel mai urmarit summit al anului, si Romania a fost pe agenda. Vladimir Putin si Donald Trump au vorbit despre scutul antiracheta de la Deveselu, care, dupa cum se stie, e mare motiv de suparare pentru Rusia. Dupa trei ore de discutii, doar cu translatorii, presedintele american si cel rus au venit…

- Kremlinul a criticat in repetate randuri initiativa SUA de instalare a unor elemente antiracheta, in cadrul NATO, in Romania si Polonia. La randul lor, SUA si NATO afirma ca scutul antiracheta din Europa nu este indreptat spre Rusia, ci mai degraba spre potentiale amenintari balistice provenite…

- Japonia a decis sa selecteze radarul fabricat de corporatia americana Lockheed Martin pentru dotarea sistemului sau de aparare antiracheta, o achizitie de mai multe miliarde de dolari si care ar putea ajuta totodata la atenuarea frictiunilor comerciale cu SUA, transmite marti Reuters, citand o sursa…

- Romania a facut "un lucru incredibil de curajos" prin gazduirea sistemului antiracheta de la Deveselu si a luat decizia corecta, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Rebeccah L. Heinrichs, Senior Fellow Hudson Institute, informeaza Agerpres."Romania face anumite lucruri foarte, foarte…

