SUA scurtează durata vizelor pentru unii cetăţeni chinezi Departamentul de Stat american a anuntat marti ca intentioneaza sa scurteze durata vizelor acordate unor cetateni chinezi, informeaza AP, preluata de Reuters. Conform noii politici, oficiile consulare ale SUA ar putea reduce perioadele de valabilitate ale vizelor, in loc sa le elibereze pe perioada maxima posibila.



Un oficial american a aratat, sub rezerva anonimatului, ca instructiunile trimise ambasadelor si consulatelor Statelor Unite ar acorda absolventilor chinezi dreptul de acces in vederea studiilor in anumite domenii - cum ar fi robotica, aviatia si productia de inalta tehnologie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Justitiei si FBI ancheteaza Cambridge Analytica, firma de analiza de date inchisa in urma scandalului privind colectarea datelor a zeci de milioane de utilizatori Facebook, dezvaluie The New York Times, citat de Reuters.

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite si FBI investigheaza firma de consultanta Cambridge Analytica, acuzata ca a sustras datele a zeci de milioane de utilizatori, pe care le-a folosit in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- City managerul municipiului Alba Iulia, Nicolae Moldovan, participa in cadrul Programului de Leadership pentru Vizitatori Internaționali, cel mai prestigios program de schimb profesional al guvernului american, la o sesiune de studiu și documentare practica dedicata conceptelor de reziliența și sustenabilitate…

- Fostul presedinte al Statelor Unite, George H.W. Bush, in varsta de 93 de ani, a parasit vineri spitalul din Houston unde a fost internat timp de aproape doua saptamani pentru tratarea unei infectii care s-a raspandit in sange, a precizat un purtator de cuvant al familiei, citat de Reuters.…

- Un purtator de cuvant al acesteia, Ari D'Souza, a declarat duminica pentru agentia dpa ca a fost raportat un miros de clor, dar salvatorii organizatiei cred ca a fost folosit gaz sarin, deoarece se scufunda.O grupare siriana rebela a acuzat fortele guvernamentale sambata ca a lansat o bomba…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi presei ca va tine probabil Garda Nationala la frontiera Statelor Unite cu Mexicul pana la construirea zidului promis in campania sa electorala din 2016, relateaza Reuters de la bordul aeronavei prezidentiale cunoscute sub indicativul Air Force One,…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a anuntat miercuri ca Departamentul a pregatit restrictii pentru investitiile chineze in Statele Unite, iar presedintele Donald Trump va decide actiunile care vor fi luate pentru a combate politicile comerciale ale Beijingului, relateaza Reuters.

- Departamentul de Stat american a anuntat miercuri demisia lui Joseph Yun, emisarul special pentru Coreea de Nord, informeaza Reuters. Yun, nascut in Coreea de Sud, este un sustinator al dialogului cu Phenianul, inca din 2016, in timpul presedintiei lui Barack Obama, cand a fost numit in functie. El…