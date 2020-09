Stiri pe aceeasi tema

- "Confirm ca a fost facuta o arestare la Peace Bridge, la Buffalo, New York", a declarat pentru AFP Aaron Bowker, un responsabil vamal, referindu-se la podul care uneste Canada de statul New York. "Ancheta este in curs", a adaugat el, scrie Agerpres. Citeste si: Donald Trump a fost tinta unei…

- Gigantul Oracle a intrat in cursa pentru preluarea operatiunilor din SUA ale retelei TikTok Gigantul IT Oracle a demarat discutii preliminare cu ByteDance, proprietarul chinez al retelei de socializare TikTok, si se gandeste serios la posibilitatea de a prelua operatiunile aplicatiei din SUA, Canada,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca doreste sa organizeze summitul G7 dupa alegerile prezidentiale din Statele Unite din noiembrie, reafirmandu-si de asemenea intentia de a include si alti lideri, relateaza marti France Presse, potrivit Agerpres."Sunt mult mai inclinat sa…

- Un procuror din New York a indicat luni ca il ancheteaza pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru posibile fraude de asigurari si bancare, informeaza dpa. Ancheta, care vizeaza si compania lui Trump, este mult mai ampla decat altele in care s-a incercat obtinerea declaratiilor fiscale ale…

- Curtea Federala a Canadei a invalidat, miercuri, un acord controversat cu Statele Unite, care prevedea ca o persoana care solicita azil trebuie sa depuna cererea în prima țara în care intra, fie Canada, fie Statele Unite, potrivit AFP.Curtea a decis ca acest „Acord de țara…

- Anuntul decesului Nick Cordero a fost facut de sotia sa, Amanda Kloots, pe Instagram. "Dumnezeu are acum un alt inger in ceruri", a scris ea. "Inima mea este franta pentru ca nu imi pot imagina vietile noastre fara el", a marturisit sotia actorului, care, pe tot parcursul tratamentului, i-a…