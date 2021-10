SUA scapă de incapacitatea de plată după ce Senatul a majorat plafonul datoriei guvernamentale ​Senatul SUA a aprobat joi legislația prin care se majoreaza temporar plafonul datoriei guvernamentale federale peste 28.400 de miliarde, pentru a evita o intrare în stare de neplata istorica, transmite Reuters.



Aprobarea proiectului doar amâna pâna la începutul lunii decembrie decizia privind un remediu pe termen lung al problemei.



Senatul a aprobat legea cu 50 de voturi la 48, dupa saptamâni de lupte politice între democrați și republicani.



Proiectul merge acum în Camera Reprezentanților, de care trebuie sa treaca înainte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii ar putea intra oficial in incapacitate de plata in data de 18 octombrie, cand nu va mai putea plati datoriile pentru imprumuturile facute, daca membrii Congresului nu se mobilizeaza și nu cresc limita datoriei publice, setata in acest moment la 28.400 de miliarde de dolari,…

- Presedintele american, Joe Biden, a primit miercuri reprezentanti ai aripii radicale din Partidul Democrat si mai multi parlamentari de centru pentru a incerca sa-i adune in jurul marilor sale planuri de investitii si cheltuieli sociale, noteaza AFP preluat de agerpres. Casa Alba a salutat intalnirile…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat ca Statele Unite vor aloca 10 miliarde de dolari pentru combaterea foametei in tara sa si in restul lumii, transmite Reuters. Despre asta Biden a vorbit la Adunarea Generala a ONU.

- Presedintele american Joe Biden va organiza miercuri un summit virtual dedicat pandemiei de COVID-19 in marja sesiunii Adunarii Generale a ONU, conform unui anunt facut vineri de Casa Alba, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Scopul acestei intalniri este de a extinde si a intari eforturile…

- Presedintele american Joe Biden va organiza miercuri un summit virtual dedicat pandemiei de COVID-19 in marja sesiunii Adunarii Generale a ONU, conform unui anunt facut vineri de Casa Alba, informeaza AFP si Reuters. "Scopul acestei intalniri este de a extinde si a intari eforturile noastre…

- ​Curtea Suprema a SUA a pus capat joi moratoriului federal legat de pandemie asupra evacuarilor din locuinte impus de presedintele Joe Biden, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.Judecatorii, care în iunie au permis mentinerea unei interdictii precedente care a expirat la sfârsitul…

- Controlata de democrati, Camera Reprezentantilor a votat marti avansarea agendei lui Biden, dupa ce a fost ajuns la un compromis pentru a duce mai departe planurile de mii de miliarde de dolari. Cu 220 la 212 voturi, a aprobat schema bugetara de 3,5 trilioane de dolari pentru avansarea planurilor ambitioase…

- Presedintele american Joe Biden a acuzat vineri retelele sociale ca favorizeaza „uciderea oamenilor”, dupa ce secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a recunoscut ca administratia Biden se afla in contact regulat cu Facebook pentru a se incredinta ca sunt promovate „naratiunile” corecte despre…