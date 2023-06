Stiri pe aceeasi tema

- Senatul Statelor Unite a votat legea care suspenda plafonul de indatorare al SUA,de 31,4 trilioane de dolari. Au fost inregistrate 63 de voturi ”pentru” si 36 de voturi ”impotriva”. Legea ridica pe o perioada de doi ani – pana la 1 ianuarie 2025 – plafonul indatorarii publice a Statelor Unite. Daca…

- Au fost inregistrate 63 de voturi ”pentru” si 36 de voturi ”impotriva”. Legea ridica pe o perioada de doi ani – pana la 1 ianuarie 2025 – plafonul indatorarii publice a Statelor Unite. Daca aceasta ridicare a plafonului nu ar fi avut loc, prima putere mondiala risca sa intre in incapacitate de plata…

- Acordul de principiu la care au ajuns Casa Alba și republicanii din Camera Reprezentanților din SUA a impiedicat o incapacitate de plata catastrofala și o recesiune in țara. Despre aceasta se anunța in declarația scrisa a președintelui SUA, Joe Biden, facuta publica ceva timp in urma. "In aceasta seara…

- Presedintele american Joe Biden si speaker-ul Camerei Reprezentantilor Kevin McCarthy au discutat sambata, potrivit unei surse apropiate negocierilor, cei doi politicieni incercand sa ajunga la un compromis pentru a evita o incapacitate de plata a Statelor Unite, scrie AFP, citat de Agerpres.Seful…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a reiterat luni ca se așteapta sa poata plati facturile guvernului american doar pana la 1 iunie, fara o majorare a limitei de indatorare, lasand doar 10 zile pentru ca republicanii din Congres și negociatorii de la Casa Alba sa ajunga la un acord, informeaza…

- Lupta politica dintre administrația Biden și opoziția republicana privind plafonul datoriei publice, care se poate sfarși cu intrarea SUA in incapacitate de plata, face jocul Chinei, care se bucura sa vada acest "haos", a avertizat sefa operatiunilor bugetare de la Casa Alba, Shalanda Young.

- Presedintele Joseph Biden i-a convocat la Casa Alba pe mai multi lideri ai Congresului SUA pentru a le cere actiuni urgente si neconditionate pentru evitarea intrarii Statelor Unite in incapacitate de plata, afirma surse citate de agentia Reuters.Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen,…

