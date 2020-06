SUA: Scădere surpinzătoare a ratei șomajului în mai Rata șomajului în Statele Unite a scazut în mai, în ciuda pandemiei, dejucând toate pronosticurile, la nivelul de 13,3%, potrivit datelor publicate vineri de departamentul Muncii și citate de AFP.



Luna trecuta au fost create 2,5 milioane de locuri de munca.



Analiștii se așteptau la un șomaj în creștere, spre pragul de 20%, în condițiile în care multe companii erau înca închise din cauza masurilor de carantina.

În aprilie, rata șomajului era de 14,7%.



Dar primele deschideri ale centrelor comerciale și ale restaurantelor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

