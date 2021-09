Stiri pe aceeasi tema

- Sase lei si trei tigri de la gradina zoologica din Washington au fost testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 si primesc tratament simptomatic, au anuntat vineri ingrijitorii din cadrul institutiei, potrivit DPA.

- Este vorba de 14 angajați din cei 172 de la Opera Romana din Craiova. Aceștia au fost testați și confirmați in ultimele trei zile cu COVID-19.Totul a inceput dupa ce un angajat s-a simțit rau și a fost dus de urgența la spital. In prezent, acesta este la Terapie Intensiva, in stare foarte grava.Cei…

- Alte 277 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost inregistrate, astazi, in Republica Moldova, dintre care 228 in randul persoanelor nevaccinate. Bilanțul persoanelor testate pozitiv la noul virus a ajuns, de la inceputul pandemiei, la a 266.591.

- Trei senatori americani, un republican, un democrat si un independent, toti vaccinati impotriva noului coronavirus, au anuntat joi ca au fost testati pozitiv la COVID-19 dupa ce au prezentat simptome usoare de boala, relateaza AFP. Senatul nu s-a mai reunit de saptamana trecuta, pe 11 august, dupa…

- Alte 159 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 8 sunt de import: 2-Turcia, 1-Albania, 1-Bulgaria, 1-Egipt, 1-Germania, 1-Italia, 1-Ucraina.

- Un leopard al zapezilor rar, de la gradina zoologica din San Diego, care nu fusese vaccinat, a fost testat pozitiv la coronavirus, informeaza CNN. Gradina zoologica continua sa administreze vaccinuri, pentru a proteja animalele, mai arata sursa citata. Joi, specialiștii in ingrijirea faunei salbatice…