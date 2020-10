Stiri pe aceeasi tema

- FBI a reușit sa dejoace planul pus la punct de șase barbați, care au incercat s-o rapeasca pe guvernatoarea statului Michigan, Gretchn Whitmer. Cei șase sunt judecați acum pentru tentativa de rapire a oficialului american, noteaza nbcnews.com, citat de News.ro. Planul raufacatorilor a fost dejucat,…

- FBI cunostea foarte bine activitatile barbatilor acuzati joi si pare ca nu ar fi existat o amenintare iminenta la adresa guvernatoarei democrate Whitmer. Conform documentelor din instanta, cei acuzati sunt Adam Fox, Barry Croft, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris si Brandon Caserta. La o intalnire…

- In perioada 10 martie 2020 - 10 iulie 2020, s-a desfașurat prima ediție a programului pentru startup-uri XY Accelerator powered by Tekwill, in cadrul careia, 2 companii locale au obținut finanțare in valoare de $8000 fiecare, mentorat și consultanța pentru dezvoltarea afacerii.

- © Photo : Miroslav Rotari. Important: Orarul troleibuzelor și autobuzelor care vor transporta copiii la școalaCHIȘINAU, 3 sept- Sputnik. Parinții au solicitat redeschiderea tuturor gradinițelor in regim normal și ca instituțiile de invațamant sa aiba program deplin. Asta pentru ca din cauza graficului…

- Cel mai amplu studiu privind venitul de baza garantat. Germania vrea sa ofere cetațenilor 1.433 de euro pe luna, fara nicio condiție Un proiect catalogat drept primul studiu pe termen lung privind venitul de baza neconditionat derulat vreodata in Germania a fost lansat marti de o serie de economisti…

- Cu toate ca sunt in vacanta, elevii reprezentanti din intreaga tara s au intrunit, la finele lunii trecute, in cadrul Adunarii generale a Consiliului National al Elevilor CNE , structura de reprezentare a tuturor elevilor din Romania, care a avut loc in mediul online.In cadrul evenimentului, reprezentantii…

- Un miting politic al formațiunii A.U.R are loc in aceste momente in județul Alba, iar evenimentul este transmis de live de președintele partidului, George Simion. Aproape nici un participant prezent nu poarta masca de protecție. Din primele informații formațiunea politica are un autocar și circula…

- Participantii la un targ neautorizat, organizat in comuna Darmanesti, au fost dispersati de politistii de la Serviciul de Actiuni Speciale si de jandarmi, a anuntat, miercuri, Institutia Prefectului Arges.Organizatorii evenimentului au fost amendati pentru activitati in spatiul public pentru…