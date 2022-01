Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a asigurat duminica la postul NBC ca nu are ''nicio indoiala'' asupra determinarii Germaniei in fata Rusiei, in contextul in care Berlinul si-a atras critici pentru refuzul de a livra arme Kievului si pentru pozitiile rezervate referitoare la sanctiunile impotriva Rusiei in cazul unui atac al acesteia asupra Ucrainei. ''Va pot spune ca germanii impartasesc deplin ingrijorarile noastre si ca ei sunt hotarati sa raspunda rapid, eficient si intr-un front unit'', a declarat Blinken, potrivit France Presse, scrie AGERPRES.



''Nu am nicio indoiala…