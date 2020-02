Stiri pe aceeasi tema

- Socialistul Bernie Sanders a promis sa-l ”bata pe Donald Trump” si si-a revendicat victoria in alegerile primare democrate din New Hampshire, in timp ce fostul vicepresedinte Joe Biden a suferit o infrangere usturatoare in cursa in vederea infruntarii presedintelui republican in noiembrie, relateaza…

- Cealalta surpriza consta in scorul slab al lui Joe Biden, vicepresedintele lui Barack Obama, care s-a clasat al patrulea, dupa senatoarea Elizabeth Warren, in contextul in care domina in sondaje la nivel national de luni de zile. Era necunoscut cand ar urma sa fie proclamate rezultatele finale, din…

- Pete Buttigieg și Bernie Sanders conduc in alegerile primare din Iowa, primul stat unde reprezentantii Partidului Democrat au votat, luni, pentru desemnarea candidatului la presedintia SUA, scrie New York Times. Fostul favorit Joe Biden a incasat o lovitura serioasa și este abia pe locul patru. Pe fondul…

- Surpriza de proporți in alegerile primare democrate din Iowa, dupa ce Pete Buttigieg a obtinut un avantaj devansandu-l pe senatorul Bernie Sanders, potrivit unor rezultate partiale si impunandu-se drept un candidat de neocolit in cursa catre fotoliul de la Casa Alba, relateaza AFP potrivit news.ro.Cealalta…

- Partidul Democrat era incapabil marti sa publice vreun rezultat al alegerilor primare din Iowa - dupa un an de campanie si milioane de dolari cheltuiti in campania electorala - prima etapa a alegerilor primare in cursa pentru fotoliul de la Casa Alba, un esec tehnic si un dezastru politic care-l face…

- Primul scrutin din alegerile primare in vederea desemnarii democratului care sa-l infrunte pe Donald Trump in alegerile prezidentiale americane s-a transformat intr-un fiasco, luni seara (ora locala), din cauza incapacitatii organizatorilor de a publica rezultatele, relateaza AFP potrivit Agerpres.”Atunci…

- Intre candidatii mai moderati, fostul primar Pete Buttigieg a sustinut si el un discurs foarte dur, mergand pana la a se declara "victorios". "Iowa, ai surprins tara", a spus el. Joe Biden, creditat pe primul loc in intentiile de vot la nivel national de luni de zile, s-a aratat prudent, prezicand un…