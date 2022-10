Stiri pe aceeasi tema

- Elevele din Iran si-au fluturat hijabul in aer si au protestat fata de autoritati, intr-o demonstratie fara precedent prin care si-au aratat sustinerea pentru manifestatiile care au cuprins tara dupa moartea Mahsei Amini, relateaza BBC. Videoclipurile verificate de BBC au aratat demonstratii in curtile…

- In primele sale remarci referitoare la moartea femeii de 22 de ani dupa ce a fost arestata pentru ca purta haine considerate nepotrivite religiei islamice, liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei a acordat sprijinul sau deplin forțelor de securitate care se confrunta cu protestele declanșate de moartea…

- In primele sale remarci referitoare la moartea femeii de 22 de ani dupa ce a fost arestata pentru ca purta haine considerate nepotrivite religiei islamice, liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei a acordat sprijinul sau deplin forțelor de securitate care se confrunta cu protestele declanșate de moartea…

- Ayatollahul Ali Khamenei a acuzat luni SUA și Israelul pentru organizarea protestelor izbucnite in intreaga țara dupa moartea lui Mahsa Amini, tanara arestata pentru ca nu a purtat corespunzator valul islamic impus de strictul cod vestimentar al Republicii Islamice, scrie Reuters. Liderul suprem iranian,…

- Asistenta umanitara britanica-iraniana, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, s-a filmat cum s-a tuns, taindu-și parul, in sprijinul protestelor din Iran pentru moartea unei tinere aflate in custodia poliției.Moartea lui Mahsa Amini, o tanara de 22 de ani, care a decedat in arest dupa ce a fost arestata de poliția…

- Protestele violente continua vineri in mai multe orase din Iran, ca reactie la moartea unei femei in custodia politiei, iar bilantul victimelor este de 26 de morti, demonstranti si agenti ai fortelor de ordine, conform Televiziunii publice de la Teheran, citata de agentia The Associated Press.

- Guvernul de la Teheran a restricționat, miercuri, accesul oamenilor la platforma sociala Instagram, intr-o incercare de a opri protestele care se intensifica in capitala și in alte orașe. Oamenii au ieșit in strada in numar mare și striga impotriva regimului dupa moartea Mahsei Amini, o tanara de 22…

- Iranul a respins criticile SUA cu privire la decesul unei femei ce fusese arestata de Poliția pentru moralitate, pe motiv ca ar fi incalcat codul vestimentar al Republicii Islamice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…