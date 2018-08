SUA sancţionează două companii, rusă şi chineză, suspectate că au încălcat embargoul impus Coreii de Nord Trezoreria SUA a anuntat miercuri sanctiuni financiare impotriva a doua companii rusa si chineza acuzate ca au continuat sa mentina relatii comerciale cu Coreea de Nord, in pofida embargoului impus Phenianului, relateaza AFP. Grupul chinez Dalian Sun Moon International Logistics Trading Co si filiala sa din Singapore, SINSMS, sunt acuzati de export de alcool si tigari catre Coreea de Nord prin falsificarea documentelor de livrare. Acest comert ''ilegal'' cu tigari in Coreea de Nord este in valoare de peste un miliard de dolari pe an, a afirmat administratia americana intr-un comunicat.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

