Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta noua examinare – organizata la initiativa Fortelor armate suedeze – este independenta fata de ancheta judiciara in curs, dupa descoperirea celor patru scurgeri, la sfarsitul lui septembrie. ”Am simtit nevoia sa completam ancheta pe care am efectuat-o anterior”, a declarat miercuri AFP comandantul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a subliniat vineri ca anexarea teritoriilor ucrainene la Federația Rusa este cea mai mare tentativa de confiscare a teritoriului european de la cel de-al Doilea Razboi Mondial, avertizand ca reprezinta cea mai mare escaladare a conflictului de la inceputul…

- ”Statele Unite condamna azi tenativa frauduloasa a Rusiei de a anexa parti din teritoriul Ucrainei”, denunta, citat intr-un comunicat, presedintele american Joe Biden. Biden denunta o ”incalcare a dreptului interntaional care calca in picioare Charta ONU”. El da asigurari ca Statele Unite ”vor continua…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken considera ca anunțul lui Vladimir Putin privind mobilizarea și faptul ca Rusia insista cu referendumurile in zonele ocupate din Ucraina, arata „disprețul total” al președintelui rus fața de principiile ONU.

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a sosit joi la Kiev, in cea de a treia sa vizita in Ucraina de la inceputul razboiului rus, in care va discuta cu presedintele Volodimir Zelenski si cu premierul Denis Smigal despre planurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), relateaza…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski declara ca, in prezent, nu sunt posibile negocieri cu Federatia Rusa privind incheierea razboiului, din moment ce partea rusa nu poate formula pozitii adecvate. Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a afirmat ca amanarea negocierilor de catre Kiev va face…

- Tranzactionarea actiunilor a fost oprita la bursa Moscovei timp de aproape o luna din 25 februarie, a doua zi dupa ce presedintele Vladimir Putin a trimis trupe in Ucraina vecina, determinand sanctiuni occidentale menite sa izoleze economic Rusia si apoi contramasuri rusesti. Boris Blohin, seful departamentului…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a acuzat recent Rusia cu privire la „raspunsurile nucleare imprudente și periculoase”, solicitand Moscovei și, implicit liderului rus, sa renunțe la amenințarile sale privind controlul armelor nucleare, cat și folosirea acestora. Anunțul SUA privind folosirea…