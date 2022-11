Stiri pe aceeasi tema

Jackpotul extragerii organizate in seara de Halloween de loteria americana Powerball a depasit 1 miliard de dolari si a devenit unul dintre cele mai mari premii in bani oferite vreodata de una dintre companiile majore ce activeaza pe piata jocurilor de noroc din Statele Unite, informeaza Reuters.

Republica Ceha urmeaza sa primeasca o finantare militara de 106 milioane de dolari de la Statele Unite, potrivit unor anunturi facute joi, in timp ce razboiul continua in Ucraina, relateaza DPA.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca Statele Unite ale Americii acorda cate 1,5 miliarde de dolari lunar pentru a sprijini bugetul ucrainean, scrie TASS, potrivit Rador.

Piata anuala a vaccinurilor pentru Covid-19 din Statele Unite ar putea fi in viitor in intervalul 5,2 - 12,9 miliarde de dolari, in functie de preturile vaccinurilor si cine este eligibil sa le primeasca, a declarat joi directorul comercial al companiei Moderna, Arpa Garay, transmite Reuters.

Gigantul auto Toyota a anuntat miercuri ca isi tripleaza investitia intr-o fabrica din SUA care va produce baterii atat pentru vehicule electrice hibride, cat si pentru vehicule electrice cu baterii, la 3,8 miliarde de dolari, transmite CNBC.

Statele Unite vor anunta un nou ajutor militar de aproximativ 3 miliarde de dolari Ucrainei pentru a marca Ziua Independentei sale dar si sase luni de conflict, a indicat marti un responsabil american, scrie AFP.

Congresul american a adoptat definitiv vineri planul masiv de investitii pentru clima si sanatate al lui Joe Biden, o victorie politica semnificativa pentru presedintele american cu mai putin de trei luni inainte de alegerile cruciale din Congres, relateaza AFP.

Meta Platforms, compania care deține Facebook, a anunțat marți ca a strans 10 miliarde de dolari in cadrul primei sale oferte de obligațiuni, in timp ce incearca sa finanțeze rascumparari de acțiuni și investiții pentru a-și moderniza activitatea, scrie Reuters, potrivit mediafax.