SUA-Rusia, sancțiuni. Putin, atac: ”Va exista o reacție” Statele Unite au anuntat marti sanctiuni impotriva a doi cetateni rusi, a unei firme din Rusia si a uneia din Slovacia, care au incercat sa ajute o alta firma ruseasca sa evite masuri punitive legate de activitati informatice ostile. De asemenea, Washingtonul a adoptat sanctiuni impotriva a doua companii maritime rusesti si a sase nave implicate in transferul de produse petroliere rafinate catre nave nord-coreene, ceea ce constituie o incalcare a embargoului impus de ONU Coreei de Nord.



Intr-o declaratie publicata pe site-ul de internet al ministerului de externe rus, Riabkov a apreciat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul-adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat marti ca noile sanctiuni ale Statelor Unite impotriva tarii sale sunt nefondate si a amenintat cu o reactie din partea Moscovei, informeaza Reuters. Statele Unite au anuntat marti sanctiuni impotriva a doi cetateni rusi,…

- Ministerul rus de Externe a declarat joi ca noile sancțiuni, impuse de Statele Unite impotriva unei firme ruse și a unor oameni de afaceri ruși care investesc in Coreea de Nord, pot submina procesul de pace din peninsula coreeana. Intr-o declarație de presa, ministerul a mai spus și ca Washingtonul…

- Statele Unite au introdus sanctiuni impotriva unor firme din Rusia si China, care sunt acuzate de Washington ca ar fi interactionat cu nave nord-coreene si ar fi exportat alcool si tutun in Coreea de Nord, incalcand astfel regimul sanctiunilor impotriva Phenianului.

- Statele Unite ale Americii susțin ca Rusia este reponsabila de atacul neurotoxic din Marea Britanie, din luna martie, care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal, anunta Departamentul de Stat american, anuntand ca Washingtonul va impune sanctiunți, transmite Mediafax."Statele…

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei „vor fi mentinute in starea lor actuala”, a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP.

- Rusia si China au blocat joi intr-o comisie a Consiliului de Securitate al ONU un ordin de interdictie a livrarilor de petrol catre Coreea de Nord, informeaza Reuters. Statele Unite solicitasera embargoul pe motiv ca Phenianul incalca regimul sanctiunilor impuse de Organizatia Natiunilor…

- Donald Trump spune ca are ”așteptari scazute” de la intalnirea cu Putin de luni de la Helsinki. Dar a adaugat ca ”nimic rau, dar poate ceva bun” va rezulta de pe urma discuțiilor, scrie BBC News. Intr-un interviu acordat pentru CBS News, președintele american a declarat ca in timpul discuțiilor cu omologul…

- Kim Kye-gwan, ministrul adjunct de Externe al Coreei de Nord, a declarat, vineri, ca Phenianul inca este dispus sa poarte discuții cu Washingtonul, in pofida deciziei SUA de a anula summitul dintre președintele american Donald Trump și liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, relateaza Yonhap,…