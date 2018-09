Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii rus si chinez, Vladimir Putin si Xi Jinping, si-au oferit marti un moment de destindere cu "blini" (un fel de clatite mai mici, dar mai groase) si vodca, in marja unui forum economic care are loc in Extremul Orient rus, informeaza AFP preluata de Agerpres. Reuniti la Vladivostok…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat marti Marea Britanie ca incearca sa-si impuna politica ostila fata de Moscova asupra Uniunii Europene si Statelor Unite, au relatat agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Lavrov a raspuns la o initiativa a ministrului britanic de…

- Statele Unite au introdus sanctiuni impotriva unor firme din Rusia si China, care sunt acuzate de Washington ca ar fi interactionat cu nave nord-coreene si ar fi exportat alcool si tutun in Coreea de Nord, incalcand astfel regimul sanctiunilor impotriva Phenianului.

- China și Regatul Unit intenționeaza sa inceapa discuții intre cele doua țari dupa ieșirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul șef al diplomației britanice. Jeremy Hunt a rezervat pentru China prima sa vizita in afara Europei dupa nominalizarea sa la inceputul lunii iulie,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au anuntat miercuri ca au ajuns la un acord privind relatiile comerciale dintre SUA si UE, informeaza agentiile de presa internationale. Donald Trump l-a primit pe Jean-Claude Juncker la Casa Alba, unde…

- Jean-Claude Juncker va face o vizita la Casa Alba pe 25 iulie a anunțat administrația prezidențiala americana. Potrivit unui comunicat de presa transmis de aceștia Junker și Trump vor discuta pe tema relațiilor comerciale, scrie Reuters citat de Agerpres. Presedintele Comisiei Europene va fi primit…