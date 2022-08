Stiri pe aceeasi tema

- Este a 142-a zi de la startul invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. Presedintele Zelenski afirma ca Rusia trebuie recunoscuta ca „stat terorist“ dupa ce a demonstrat acest lucru inca o data prin atacul cu rachete de la Vinita.

- Cladirea din Vinița bombardata joi de armata rusa cu rachete Kalibr lansate din Marea Neagra ar fi fost folosita de oficiali militari ucraineni pentru a se intalni cu furnizori de arme straini, susține Ministerul rus al Apararii, in incercarea sa de a justifica atacul care a ucis 23 de persoane, printre…

- Trei mercenari straini condamnați la moarte in Republica Populara Donetk vor fi impușcați daca instanța le respinge recursurile, a declarat miercuri seful republicii, Denis Pusilin. Forțele separatiste din estul Ucrainei au accelerat planurile de a executa doi britanici. Aiden Aslin și Shaun Pinner,…

- Este a 126-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Presedintele Volodimir Zelenski s-a adresat liderilor de stat din NATO reuniti la Madrid si a avertizat ca Rusia nu se va opri la tara sa. NATO vede de-acum incolo Rusia ca o „amenintare directa”, nu un „partener strategic”.

- Este a 125-a zi de la inceputul razboiului Rusiei lui Putin impotriva Ucrainei. Marti dimineata, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat Statelor Unite sa recunoasca Rusia ca stat terorist. Cererea vine dupa atacul cu rachete care a vizat luni dupa-amiaza un centru comercial din orasul…

- Razboi in Ucraina, ziua 125. Rusia a lansat, luni, un atac cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, regiunea Poltava. Cel puțin 10 persoane au murit și 40 au fost ranite. Liderii G7 anunta sustinere financiara pentru Ucraina si intensificar

- Avril Haines, directoarea comunitatii de informatii a Statelor Unite, a declarat marti ca Washingtonul a vazut semne ca Rusia se pregateste de un conflict prelungit, vrand sa-si extinda podul terestru din sudul Ucrainei pana in Transnistria. afirmatia a fost facuta in timpul unei audieri in Congresul…