SUA: Rusia are medici şi spitale de campanie la frontiera cu Ucraina Rusia are medici, infirmieri si spitale de campanie la frontiera cu Ucraina, pe fondul mobilizarii de trupe ruse in aceasta zona, a declarat marti intr-o conferinta de presa purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, transmite EFE. Potrivit lui Kirby, Moscova si-a intensificat in ultimele saptamani “capacitatile logistice si de mentenanta”, printre care se numara si asistenta medicala pentru militarii sai.“Aceasta include spitale de campanie, medici si infirmieri, tipul de lucruri de care este nevoie pentru a oferi asistenta medicala trupelor de pe teren”, a declarat purtatorul de cuvant… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

