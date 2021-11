Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, a informat Bloomberg, potrivit news.ro . Rusia a negat orice intentii…

- Statele Unite ale Americii ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, scrie Bloomberg. Statele Unite monitorizeaza…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat marti Statele Unite de crearea unei forte militare multinationale in Marea Neagra, in apropierea coastelor Rusiei, ceea ce Moscova considera a fi un „factor destabilizator” in regiunea limitrofa Ucrainei.

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, ajunge miercuri la București Secretarul american al Apararii LLoyd Austin. Foto: Arhiva/ Agerpres Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, este așteptat mâine, la București, unde va avea convorbiri cu omologul român Nicolae Ciuca.…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, este personalitatea politica a lumii in care romanii au cea mai mare incredere. Concluzia aparține unui sondaj de opinie realizat in septembrie. Din acealași sondaj reiese ca increderea in țari și organizații internaționale este in cadere libera printre romani.…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul american la Moscova, John Sullivan, pentru a se plange de amestecul "giganților digitali americani" in alegerile parlamentare din Rusia, care vor avea loc in aceasta luna, scrie The Guardian.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca exista posibilitatea unui razboi în toata regula cu vecina Rusia, adaugând ca vrea sa se întâlneasca cu Vladimir Putin, transmite Reuters.Întrebat la summitul Yalta European Strategy daca poate avea…

- Rusia a trecut la amenințari. Secretarul de presa al președintelui rus a avertizat ca țara sa va lua contramasuri, daca infrastructura militara NATO se apropie de granițele sale. Rusia se teme ca NATO se va apropia tot mai mult de granițele sale odata cu aderarea Ucrainei la alianța. Secretarul de…