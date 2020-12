Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul personal al președintelui SUA, Rudy Giuliani, a fost testat pozitiv la coronavirus, a scris duminica Donald Trump pe Twitter, relateaza Reuters. ”Rudy Giuliani, de departe cel mai mare primar din istoria NYC, și care a lucrat fara oboseala pentru a expune cea mai corupta alegere (de…

- Presedintele ales Joe Biden a declarat joi pentru CNN ca i-a cerut imunologului Anthony Fauci, principalul expert american in boli infectioase si o figura foarte respectata in Statele Unite, sa faca parte din echipa sa de combatere a pandemiei de COVID-19 in calitate de consilier medical principal,…

- In momentul in care intreaga omenire afla ca Joe Biden a devenit noul Presedinte al Statelor Unite, Donald Trump se relaxa la golf. Resemnat ca va pierde alegerile si isi va incheia mandatul, Donald Trump nu s-a dus la conferinta de presa si si-a trimis reprezentantii, scrie alephnews.ro.Insa,…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Avocatul lui Donald Trump, Rudy Giuliani, susține ca se afla in drum spre Philadelphia cu echipa juridica. El acuza o frauda electorala masiva. Echipa de campania a lui Trump va susține o conferința de presa in Philadelphia.„In drum spre Philadelphia cu echipa juridica. Inșelaciune masiva.…

- Rudy Giuliani, avocatul președintelui Donald Trump, a fost surprins intr-o ipostaza compromițatoare de regizorul Sacha Baron Cohen, cel care va lansa zilele urmatoare un nou film Borat. Imaginile au fost surprinse in vara acestui an și au fost realizate intr-o camera de hotel unde actrița bulgara Maria…

- Inregistrarile fiscale arata un cont bancar nedeclarat anterior, exitent in China, si controlat de Trump International Hotels Management. Din acest cont au fost platiti 188.561 dolari sub forma de impozite, in China, intre 2013 și 2015, in legatura cu potențiale tranzacții de licențiere. Anterior,…

- Donald Trump s-a infectat cu coronavirus, potrivit unui mesaj postat pe Twitter. In urma cu nici jumatate de an, președintele minimaliza gravitatea epidemiei de COVID-19, negand ce spuneau experții mondiali in sanatate, ba chiar s-a opus multa vreme purtarii maștilor faciale.In luna martie, cand coronavirusul…