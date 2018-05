Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul lui Donald Trump, Rudy Giuliani, afirma ca ancheta privind o posibila ințelegere secreta intre Rusia și echipa de campanie a lui Trump ar putea sa se incheie in 1 septembrie, scrie presa americana, preluata de AFP.

- Procurorul special Robert Mueller a elaborat zeci de intrebari pe care sa i le adreseze presedintelui american, Donald Trump, in investigatia privind presupusele contacte cu Rusia in campania premergatoare scrutinului prezidential desfasurat in SUA in 2016, afirma surse citate de New York Times.

- Fostul primar al New York-ului, Rudolph Giuliani, va fi avocatul lui Donald Trump dupa ce a anunțat ca se alatura echipei care il reprezinta pe președinte in ancheta condusa de Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, citeaza Agerpres presa

- Biroul procurorului special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni si trei firme din Rusia luna trecuta de amestec in alegerile prezidentiale americane din 2016 pentru a-l sustine pe Donald Trump.„Trebuie sa vad mai intai ce au facut. Dati-ne materiale, dati-ne informatii”, a spus Putin intr-un…