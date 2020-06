Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Danny Masterson, cunoscut pentru rolul interpretat in serialul „That '70s Show”, a fost pus oficial sub acuzare pentru violarea a trei femei in resedinta sa din Hollywood, la inceputul anilor 2000, a anuntat miercuri Procuratura din districtul Los Angeles.

- Doliu la Bollywood. Actorul Irrfan Khan, cunoscut la nivel internațional pentru rolurile din "Slumdog Millionaire" și "Jurassic World", a murit la varsta de 53 de ani, informeaza BBC. Vedeta a decedat intr-un spital din vestul orașului Mumbai. In 2018, actorul a anunțat ca a fost diagnosticat cu o tumoare…

- Noi reguli au fost stabilite privind eligibilitatea filmelor pentru premiile Oscar, in timp ce Asociatia Presei Straine de la Hollywood a actualizat masurile anuntate la finalul lunii martie pentru Globurile de Aur.Academia americana de film a anuntat marti ca modifica regulile de eligibilitate…

- Cunoscuta drept Barbie de Los Angeles, Angelyne, un cunoscut model, continua sa arate cat de nonconformista este. In plina pandemie de coronavirus, vedeta și-a luat fustița scurta și a ieșit la plimbare.