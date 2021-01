SUA: Rob Malley, fost colaborator al lui Obama, numit emisar special pentru Iran

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Biden va revizui politica SUA fata de Cuba dupa ce fostul presedinte republican Donald Trump a anulat o relaxare istorica a relatiei Washingtonului cu Havana, produsa in perioada in care la Casa Alba se afla presedintele Barack Obama, informeaza Reuters preluat de agerpres. 'Politica…

- Presedintele ales Joe Biden a afirmat, luni, ca multe agentii de securitate din America au fost ”golite” in privinta personalului, capacitatiii si a moralitatii, in timpul presedintiei lui Donald Trump, si ca lipsa de informatii din partea actualei administratii catre echipa de tranzitie este ”iresponsabila”,…

- Iranul isi va respecta din nou obligatiile in cadrul Acordului de Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, daca Statele Unite reintra in acord, a anuntat joi ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza Reuters. Presedintele ales american Joe Biden a anuntat ca doreste sa…

- Presedintele ales al SUA, democratul Joe Biden, are in vedere numirea lui Tom Donilon, fost diplomat si consilier pentru securitate nationala al fostului presedinte Barack Obama, in functia de director al CIA, informeaza joi Reuters, citand o sursa familiarizata cu acest subiect. Pozitia…

- Curtea Suprema a Statelor Unite, cu majoritate conservatoare, a inceput marti audierea pledoariilor in ce priveste tentativa unor state guvernate de republicani si sustinute de administratia Donald Trump de a obtine anularea reformei sanatatii din mandatul lui Barack Obama, transmite Reuters.Presedintele…

