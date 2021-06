Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a avertizat SUA ca risca „sa piarda un prieten pretios” prin „incoltirea” Turciei, cu doua saptamani inaintea unei intalniri cu omologul sau american Joe...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat Statele Unite ca risca "sa piarda un prieten pretios" prin "încoltirea" Turciei. Avertismentul are loc cu doua saptamâni înaintea unei întâlniri cu omologul sau american, Joe Biden, pe fondul tensiunilor…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan avertizeaza Statele Unite ca risca sa „piarda un prieten pretios” prin „incoltirea” Turciei, pe fondul tensiunilor dintre cele doua tari. Erdogan si Biden urmeaza sa se intalneasca pentru prima data pe 14 iunie, in cadrul summitului NATO de la Bruxelles.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat miercuri speranta ca o intalnire viitoare cu omologul sau american Joe Biden va deschide o 'noua era' in relatiile dintre Ankara si Washington, care au fost foarte tensionate din 2016, potrivit France Presse. 'Sunt convins…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat luni despre „impactul distructiv” asupra relațiilor turco-americane pe care îl genereaza recunoașterea de catre Washington a genocidului armean, recunoaștere pe care Turcia o considera „nefondata”, potrivit AFP."Președintele…

- „Nimeni nu are de castigat de pe urma faptului ca dezbaterile - care ar trebui tinute de istorici - sunt politizate de terti si devin un instrument de ingerinta in tara noastra”, a subliniat Recep Tayyip Erdogan intr-un mesaj adresat patriarhului armean din Istanbul.Turcia „nu are nicio lectie de primit…

- Departamentul de Stat al SUA a evocat vineri un ''anunt'' asteptat sambata cu privire la ''genocidul armean'', ceea ce pare sa confirme ca presedintele american, Joe Biden, este pe cale sa recunoasca acest lucru, relateaza AFP. "In ceea ce priveste genocidul armean, va puteti astepta la un…

- Uniunea Europeana este pregatita pentru un "nou impuls" in relatiile cu Turcia, afirma presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timp ce presedintele Consiliului European, Charles Michel, cere Administratiei Recep Erdogan respectarea drepturilor fundamentale, noteaza Mediafax.…