SUA riscă să intre pentru prima dată în istorie în insolvenţă Intr-o criza fara precedent, guvernul american ar putea ramane fara bani lichizi in urmatoarele saptamani, in cazul in care Congresul nu majoreaza limita pana la care se poate imprumutat statul. Intrarea in incapacitate de plata ar fi catastrofala pentru pietele financiare si pentru economie și ar duce la amanarea plații salariilor si a beneficiilor sociale, […] The post SUA risca sa intre pentru prima data in istorie in insolventa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Explozie a numarului de cazuri de COVID-19 in Capitala, la o zi de la Congresul PNL. 2.559 de cazuri au fost raportate, luni, in Capitala. Și asta dupa ce Direcția de Sanatate Publica (DSP) București a alocat in ultima zi circa 1.400 de cazuri care erau nealocate. Din cele 5.655 de cazuri de COVID-19…

- Imediat dupa anunțarea rezultatelor oficiale la Congresul PNL, Partidul Social Democrat i-a transmis, intr-un comunicat, noului președinte al PNL și premier in funcție Florin Cițu, ca il așteapta o moțiune de cenzura. ”Cițu, te așteptam la moțiunea de cenzura”, a fost reacția PSD, pe pagina de Facebook.…

- In fața la Romexpo, unde se desfașoara Congresul PNL, duduie boxele cu manele cantate de Sorinel Puștiul, aluzie la fotografia in care președintele Ioahhnis a aparut la New York cu manelistul Sorin Puștiul. Zeci de persoane s-au adunat pentru un protest inedit. Ele au venit cu crose de golf, un alt…

- Fostul europarlamentar Cristian Preda susține ca dupa Congresul PNL este posibil sa asistam la alegeri anticipate sau la adancirea crizei politice, care poate duce chiar la suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Preda a scris, pe Facebook, posibilele scenarii, primul dintre acestea fiind cazul in…

- Primarul comunei Bosanci din judetul Suceava, Miron Neculai, acuza ca toti sustinatorii lui Ludovic Orban au fost eliminati din delegatia pentru Congresul din 25 septembrie de presedintele Organizatiei Judetene Gheorghe Flutur. Totodata, a interzis prezența unor președinți de organizații locale de a…

- Biroul Politic Judetean al PNL Bihor a decis sa nu recomande delegatilor la Congresul partidului sa il sustina pe unul dintre candidati, acestia urmand sa voteze asa cum considera fiecare. Potrivit presei locale, Ilie Bolojan este nemulțumit de ambii candidați. Ludovic Orban pentru ca nu a reușit sa…

- Premierul Florin Cițu nu exclude varianta apariției unui al treilea candidat la Congresul PNL care va avea loc in septembrie. “Orice este posibil”, a spus Cițu, prezent, sambata, la alegerile PNL București. El a precizat ca a discutat cu Dan Motreanu și Ilie Bolojan in ultima vreme, insa nu despre congresul…

- Cristian Ghinea, Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, a vorbit joi seara, la Digi24, despre Congresul PNL și cum influențeaza acesta relațiile din interiorul coaliției de guvernare. Potrivit acestuia, congresul care va avea loc in septembrie este principala sursa de tensiuni in coaliție și…