SUA ridică sancţiunile impuse legăturilor aeriene cu Cuba Aceasta decizie urmeaza sa permita companiilor aeriene americane sa deserveasca si alte aeroporturi decat cel din capitala cubaneza, Havana. Reautorizarea anumitor calatorii in grup urmeaza de asemenea sa fie reluata. Administratia Biden anunta, la 16 mai, o ridicare viitoare a unei serii de sanctiuni impuse Cubei – ”decizii practice menite sa raspunda situatiei umanitare” a Cubei si ”sa dezvolte oportunitatile economice” ale cubanezilor, anunta atunci un oficial american. In afara legaturilor aeriene, Guvernul american vrea sa reimplementeze un program – suspendat de mai multi ani – care facilita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

