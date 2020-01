Stiri pe aceeasi tema

- Parinții unui adolescent care a suferit un atac de apoplexie in timp ce discuta online i-au mulțumit prietenei acestuia care a sunat la serviciile de urgența din Marea Britanie deși ea se afla in Texas, Statele Unite.Aidan Jackson, in varsta de 17 ani, vorbea online cu unjucator american, cand a suferit…

- Un barbat de 65 de ani din statul american Maine a murit împușcat de Ziua Recunoștinței, din cauza propriei capcane. Ronald Cyr montase un dispozitiv pentru a-și proteja locuința de intruși, potrivit The Independent.Barbatul a reușit sa formeze numarul de urgența 911 și le-a spus operatorilor…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgența Timiș a fost solicitat, astazi, la ora 10:20, pentru asigurare masuri PSI, din cauza unui puternic miros de gaz in cladirea liceului C.D. Loga Timișoara, strada C.D.Loga Nr. 37 din Timișoara. La fata locului s-au deplasat din partea ISU echipajele CBRN, ambulanța…

- Scriitorul britanic Lee Child, creatorul seriei thriller ''Jack Reacher'', a declarat ca aplica pentru un pasaport irlandez din cauza Brexitului, informeaza luni Press Association. Lee Child, pe numele real James Grant, traieste in Marea Britanie dar si in Statele Unite si are dreptul…

- Elevii de la Liceul „Stefan Odobleja“ din Craiova au renuntat joi la cursuri si au iesit in curtea unitatii de invatamant pentru a protesta. Protestul a inceput la ora 10.00 si a durat mai bine de doua ore. Elevii au facut un mars in curtea unitatii scolare, strigand „Dati-ne clasele inapoi!“. Alaturi…

- „Școala dupa școala“ este un program complementar programului școlar obligatoriu, care ofera oportunitați de invațare formala și nonformala. Acest program este o alternativa pentru consolidarea competențelor, invațare remediala și accelerare a invațarii prin activitați educative, recreative și de timp…

- Elevii cu dizabilitati si cadrele didactice care isi desfasoara activitatea la Centrul Scolar de Educatie Incluziva ‘Constantin Pufan’ din Vaslui stau de mai multe zile in frig, din cauza unor lucrari aflate in desfasurare la centrala termica a institutiei. Parintii elevilor s-au aratat nemultumiti…