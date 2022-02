Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au afirmat miercuri ca Rusia continua sa-si intareasca dispozitivul militar la frontierele Ucrainei, intr-un moment in care Franta afirma ca are angajamentul Kremlinului astfel incat sa nu existe o "escaladare" suplimentara, noteaza AFP. "Am continuat sa observam, inclusiv in…

- 9 total views …zilele urmatoare. Prim-ministru Ciuca saluta decizia partenerului nostru strategic, Statele Unite ale Americii, anunțata de catre secretarul Pentagonului, Lloyd Austin, referitor la intarirea Flancului Estic al UE și NATO in fața acțiunilor Rusiei și Belarusului la frontiera cu Ucraina.…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, considera ca nu este posibil sa fim abandonati de americani in contextul situatiei din Ucraina, pentru ca Romania este una dintre cele mai importante tari din NATO. El a precizat ca noua Armata Romana s-a format in Afganistan, in Irak, alaturi de marile armate NATO.…

- „Acest lucru ar avea un impact semnificativ și ar duce la o pierdere semnificativa de vieți omenești”, a transmis vineri, șeful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, in timpul unei conferințe de presa de la Pentagon in care a vorbit despre ce s-ar intampla daca Rusia ar invada Ucraina, noteaza…

- Un numar de 8.500 de soldati americani au fost plasati in stare de alerta sporita pentru o posibila desfasurare in Europa de Est, in conditiile in care trupele rusesti se concentreaza la granita cu Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN . Secretarul american…

